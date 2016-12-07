Российские СМИ как инструмент украинской пропаганды
Если бы МинСтець работал, то его сотрудники знали бы, что российские СМИ могут стать для украинцев не только посмешищем, но и весьма сильным инструментом …
Если бы МинСтець работал, то его сотрудники знали бы, что российские СМИ могут стать для украинцев не только посмешищем, но и весьма сильным инструментом …
Журналисты и общественные деятели продолжают наступать на грабли, которые в свое время больно ударили по голове Татьяны Монтян. Грабли эти начинаются с банальных перепалок …
Статья о том, как бывшая россия потеряла главный компонент своего информационного оружия и о том, что в самом главном сражении информационной войны украинцы из мишеней …
«ВСУ Будущего» — программа направлена на улучшение имиджа украинских вооруженных сил. Статья написана специально для: пресс-офицеров военных подразделений, работников Министерства Обороны, сотрудников Министерства Информационной Политики (потому, что эту статью должны были написать именно они, а не Доктор),редакторов, журналистов, дизайнеров и владельцев электронных ресурсов (особенно — электронных СМИ), которые публикуют материалы на военную тематику, а так же гражданских волонтеров, не равнодушных к имиджу украинской армии.
У нас тут своя атмосфера. Гражданское общество превратилось в овчарок, которые носятся между стадом и пьяными пастухами. Оно воюет на три фронта: с внешним врагом, с собственным правительством и собственным народом. Воюет потому, что очень хочет выжить в этой исторической и социальной мясорубке.
Cлово «ідіот» походить з давньогрецької мови і має два значення. Перше — це розумово відстала людина. Друге — приватна особа. Ідіотія — це не лише розумова відсталість. Ідіотія — це ще й приватне життя, власна справа.
Добре бути ідіотом. Ідіот може мати свою ідіотську думку, робити ідіотські справи. Носити ідіотські окуляри і не менш ідіотські шкарпетки. Може строчити ідіотські постики на своїй ідіотській сторінці в «пикокнизі». Але найголовніше, що може мати ідіот — це право на ідіотську власність.
Цирк в лице Марии Столяровой депортировали из Украины. А проблемы остались. Их много. Их надо разбирать. Чумной Доктор препарирует ситуацию вокруг Столяровой по косточкам. …
Очерк Serg Marco про «комбатов» и «батальоны» поможет читателям разобраться в весьма распространенных манипуляциях этими понятиями. Рекомендовано для тех, кто до сих пор называет объединения из 22 человек «батальонами», а народных депутатов — «комбатами».
Услышать диван — это про наших сограждан. Это про псевдо-патриотизм и про языковой вопрос. Это про игры Кремля и танцующих под кремлевскую дудку. В наше неспокойное время на фоне гибридной войны многие процессы и термины трансформировались в какие то гибридные формы. Так вышло, что даже такой понятный и привычный термин, как «патриотизм» приобрел новую странную приставку — слово «диванный».
Те, що відбувається зараз в столиці України не може не викликати запитань. З противниками «третього майдану» все зрозуміло. А ось з прихильниками хотілося б поспілкуватися. Одним з найголовніших недоліків українського суспільства, ЧуДо б назвав забудькуватість. Оперативної пам’яті типового українського емоціоналу вистачає лише на одну — поточну подію. А так, як з пам’яттю у людей погано, доводиться час від часу цю пам’ять освіжати. Освіжати будемо питаннями. Так легше пригадувати. Тому перед вами питання, які потрібно задати будь-якому прихильнику так званого «третього майдану».
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