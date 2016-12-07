ЧУМНОЙ ДОКТОР - информационно-аналитический внеполитический, социальный проект. Это ресурс, посвященный, информационной войне и пропаганде, а так же: поиску и анализу информации, теориям контрпропаганды и противостояния российской информационной агрессии, исследованиям влияния политических технологий на гражданское сознание и даже менталитет украинцев. ЧуДо формирует концепции развития здорового украинского общества, национальной идеи Украины. Аналитика Доктора направлена на изучение социальных процессов, реакции общества на события, происходящие в Украине. Основная тематика журналистских расследований Чумного Доктора - медиа-персоны и так называемые "объекты влияния". Ресурс прилагает все усилия, чтобы ликвидировать очаги российской пропаганды в Украине и уделяет основное внимание тем, кто прямо или косвенно, сознательно или бессознательно работает в интересах российской информационной агрессии, имея украинское гражданство. Чумной Доктор уверен, что война в Украине началась по вине ряда лиц из Российской Федерации, но не без участия ряда лиц из Украины и просит об этом не забывать. ЧуДо рассматривает жителей оккупированных территорий, как граждан Украины.